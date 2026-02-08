tre articoli del post da ascoltare letti da chi li ha scritti

Tre articoli del Post si possono ascoltare, letti da chi li ha scritti. Si parla delle prime Olimpiadi di Cortina, di cosa resta di “Infinite Jest” e della storia delle case abusive di Niscemi. Tre storie diverse, tutte con un filo comune: raccontano fatti di cronaca e cultura che ancora fanno discutere.

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica. Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni. Le prime Olimpiadi di Cortina Nel 1956 e senza Milano: le prime in Italia, le prime invernali con l’Unione Sovietica, le prime in diretta sulla Rai “Infinite Jest”, visto oggi Quattro scrittori ed editori che lo conoscono bene riflettono su cosa sia rimasto del romanzo più famoso di David Foster Wallace, uscito trent’anni fa Le case abusive di Niscemi e le persone che ci vivono Molte avevano già resistito a una frana quasi 30 anni fa, poi furono comunque condonate, e ora bisogna decidere se spostare il paese Lo spiega il nuovo libro dell'urologo e andrologo Nicola Macchione, citando i comuni errori di valutazione sulle dimensioni Nella settima e ultima puntata di Generazione parliamo di seahorse dad, gli uomini trans che concepiscono e partoriscono i loro figli Sul costo dei mutui che non scende, sulla raccolta degli abiti usati che non funziona più, e su quelli che filmano la polizia negli Stati Uniti La gestazione per altre persone è la tecnica di fecondazione assistita più discussa: le nuove puntate del podcast Generazione provano a spiegare perché Sull'indipendenza delle banche centrali, sui creator che vendono corsi di seduzioni online e sul blocco di Israele alle ong che operano a Gaza 🔗 Leggi su Ilpost.it

