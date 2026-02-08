Serie B Juve Stabia-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti

La partita tra Juve Stabia e Padova si è conclusa con un pareggio che lascia più delusione che soddisfazione per l’allenatore Andreoletti e i suoi giocatori. La sfida della ventitreesima giornata di Serie B è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la rete decisiva. I padroni di casa hanno cercato di imporre il proprio ritmo, mentre gli ospiti hanno resistito fino alla fine, portando a casa un risultato che complica un po’ la corsa per la zona playoff.

La sfida tra Juve Stabia e Padova, valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B, si è conclusa con un pareggio che lascia più amarezza che soddisfazione per il tecnico Andreoletti e i suoi uomini. Il match, disputato sabato 7 febbraio 2026, ha visto il Padova costretto a rinunciare a Papu e Caprari, assenze pesanti che hanno inciso sul rendimento offensivo della squadra. Un punto che, pur non compromettendo la posizione in classifica, solleva interrogativi sulla tenuta del gruppo e sulla capacità di affrontare le sfide cruciali per la conquista della salvezza. La partita, seguita con attenzione dai tifosi padovani, ha visto il Padova affrontare una Juve Stabia determinata a sfruttare il proprio vantaggio casalingo.

