Sanremo | Salvini ' io sto con Pucci evviva libertà di pensiero'
Matteo Salvini si schiera apertamente a favore di Andrea Pucci, dopo le polemiche scoppiate a Sanremo. Il leader della Lega ha detto chiaramente di essere dalla parte del comico, sottolineando l’importanza della libertà di pensiero, parola e di sorridere senza paura. Salvini ha espresso il suo sostegno con un messaggio diretto, facendo capire di non voler accettare censure o attacchi alla libertà di espressione.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Io sto con Andrea Pucci. Evviva la libertà di pensiero, di parola e di sorriso". Lo scrive Matteo Salvini sui social.
Sanremo 2026, Andrea Pucci in ‘nude look’ sui social: “Sto arrivando”
Andrea Pucci si mostra senza vestiti sui social per annunciare la sua partecipazione al festival di Sanremo 2026.
