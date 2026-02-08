A Crema, un giovane che non poteva avvicinarsi alla sua ex è stato arrestato dopo un episodio di tensione. L’uomo si è ripresentato a casa della donna per litigare, nonostante fosse stato già allontanato. Per un cinquantenne, invece, è scattato un avviso di distanza, sempre per problemi legati ai rapporti burrascosi con l’ex. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

CREMA (Cremona) Vicino alle loro ex non possono stare, per un giovane scatta l’arresto, per un cinquantenne l’avviso che deve tenersi a debita distanza. Venerdì sera una donna ha chiamato i carabinieri perché in casa era tornato il suo ex marito, un ventinovenne che aveva il divieto di avvicinamento. L’uomo era rientrato nell’abitazione della moglie e dei figli e in breve aveva cominciato a litigare con toni sempre più accesi, tanto che la donna, temendo per sé e per i figli, ha chiamato i militari. La pattuglia dei militari quando è entrata in casa ha visto il ventinovenne ancora intento a discutere con la moglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Rapporti burrascosi con la ex. Si ripresenta a casa per litigare "Espulso" dal Cremonese

