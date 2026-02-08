In una settimana, le spinte in quota sono state decine, con quindici distacchi di valanghe segnalati in soli sette giorni. La situazione resta molto critica e mette in allarme gli esperti e chi frequenta le zone montane. La paura di ulteriori distacchi è alta, e le autorità continuano a monitorare attentamente i pendii.

Una settimana nella quale l’allerta valanghe è stata ben più che chiara e che si è conclusa nel peggiore dei modi. Quindici distacchi a Livigno soltanto nelle scorse ore e giovedì due slavine nella zona del Palabione, ad Aprica. La prima con un fronte di una quarantina di metri, circa trenta metri la seconda. Il timore è stato subito quello che potessero essere coinvolti sciatori e per fugarlo sono intervenuti una trentina di soccorritori della V Delegazione Bresciana, provenienti da diverse Stazioni della Valle Camonica, una decina di tecnici della Stazione di Aprica, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS insieme con il SAGF - Soccorso alpino Guardia di finanza; attivati anche i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quindici distacchi in una settimana. Massima allerta sui pendii in quota

