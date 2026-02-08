Quindici distacchi in una settimana Massima allerta sui pendii in quota
In una settimana, le spinte in quota sono state decine, con quindici distacchi di valanghe segnalati in soli sette giorni. La situazione resta molto critica e mette in allarme gli esperti e chi frequenta le zone montane. La paura di ulteriori distacchi è alta, e le autorità continuano a monitorare attentamente i pendii.
Una settimana nella quale l’allerta valanghe è stata ben più che chiara e che si è conclusa nel peggiore dei modi. Quindici distacchi a Livigno soltanto nelle scorse ore e giovedì due slavine nella zona del Palabione, ad Aprica. La prima con un fronte di una quarantina di metri, circa trenta metri la seconda. Il timore è stato subito quello che potessero essere coinvolti sciatori e per fugarlo sono intervenuti una trentina di soccorritori della V Delegazione Bresciana, provenienti da diverse Stazioni della Valle Camonica, una decina di tecnici della Stazione di Aprica, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS insieme con il SAGF - Soccorso alpino Guardia di finanza; attivati anche i Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Allerta valanghe, l’Euregio: “Attenzione ai pendii ombreggiati”
