Quando pagano l' Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

A febbraio 2026, le famiglie italiane aspettano ancora di sapere quando arriverà l’assegno unico. L’Inps ha già pubblicato il calendario dei pagamenti, ma le date precise sono ancora un’incognita. Si sa solo che i pagamenti continueranno mensilmente, come sempre, in base all’ISEE, per aiutare le famiglie con figli a carico. Restano da capire i dettagli sui tempi di accredito, mentre i genitori sperano di ricevere presto le somme promesse.

Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti febbraio 2026 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di febbraio 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell’assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 17 e il 20 febbraio. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l’erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

