Andrea Pucci torna a Sanremo, ma non perché ha cambiato idea. La sua presenza sul palco può sembrare normale, e invece evidenzia come il clima attorno a lui si sia fatto troppo pesante. La sua decisione di ritirarsi non è una sconfitta, ma una vittoria di chi vuole mettere in discussione la libertà di espressione. La polemica si accende, e il rischio di un’onda di intolleranza cresce.

La vicenda di Andrea Pucci e Sanremo non è la storia di un comico che cambia idea: è il caso emblematico di un clima pubblico che sta diventando insopportabile e, soprattutto, pericoloso per la libertà culturale. Il suo passo indietro, maturato dopo un’ondata di insulti e campagne social, non è un fatto privato ma un precedente politico-mediatico che pesa su tutti: se basta una mobilitazione ostile per far sparire un artista dal palco più importante d’Italia, allora quel palco non è più davvero di tutti. Qui il punto non è difendere Pucci per simpatia personale o per appartenenza ideologica. Il punto è difendere il principio per cui un artista può stare al Festival anche se divide, provoca, irrita o non piace a una parte del pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pucci deve tornare a Sanremo: ritirarsi è una vittoria degli intolleranti

Le opposizioni criticano duramente Meloni, accusandola di trascurare i problemi degli italiani per concentrarsi su questioni di poco conto come Andrea Pucci e la scaletta di Sanremo.

Sanremo, Caparini (Lega): La Rai convinca Pucci a tornare, in gioco la libertà di espressioneCaparini (Lega) difende Andrea Pucci e chiede alla Rai di riportarlo a Sanremo: In gioco la libertà di espressione e il ruolo del servizio pubblico. msn.com

E niente. Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un po' con la grancassa mediatica in man x.com

E niente. Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un po' con la grancassa mediatica in man facebook