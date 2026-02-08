Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il prezzo del gas al metro cubo si mantiene stabile, senza grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. Chi ha già sottoscritto contratti o utilizza il gas per riscaldare casa può monitorare facilmente quanto costa ora, per capire meglio quanto incidono le spese sulla bolletta. La quotazione aggiornata in tempo reale aiuta le famiglie a pianificare il risparmio e a capire se ci sono possibilità di risparmio.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di metano consumato permette di stimare con precisione l'importo della bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di tariffa. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale del gas, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 08 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato relativo a Ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile).

