Venerdì mattina al Cinema Arsenale si tiene una giornata dedicata alla prevenzione della droga e della mafia. L’evento vuole coinvolgere le nuove generazioni, educandole e sensibilizzandole sui rischi e le conseguenze di queste realtà. Gli organizzatori hanno invitato studenti e cittadini a partecipare attivamente, con l’obiettivo di promuovere una cultura della legalità.

Educare e sensibilizzare le nuove generazioni: è questo l’obiettivo della mattinata Antimafia in programma venerdì 13 febbraio al Cinema Arsenale. Le associazioni mafiose traggono enormi guadagni dal commercio della droga: questa non è una novità e il mercato è sempre più in crescita nonostante alcuni paesi si siano incamminati sulla via della legalizzazione. Nell’ambito del programma "I giovani e la UE per garantire un passaggio dalla governance della parola alla sua realizzazione", quarto corso della scuola "Lorenzo Ravagni", venerdì 13 febbraio si svolgeranno una serie di incontri dedicati alla sensibilizzazione dei giovani proprio sul tema della droga e della mafia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenire droga e mafia: giornata all’Arsenale

Approfondimenti su Arsenale Giornata

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Arsenale Giornata

Argomenti discussi: Prevenire droga e mafia: giornata all’Arsenale; Le Marche fanno gola alla mafia. Armi e legami con la ’ndrangheta: Dda al lavoro, segnali importanti; LOTTA A MAFIA DEI PASCOLI: 6 MISURE DI PREVENZIONE PER LE IMPRESE DECISE DAL PREFETTO DELL'AQUILA; Mafia, droga e pizzo: condannati 22 tra boss e gregari del mandamento di Porta Nuova.

Droga e mafia: maxi-operazione dei carabinieri in Basilicata, 32 arresti. Indagine partita dallo spaccio a Ferrandina VIDEOSono ben 32 le persone arrestate (cinque in carcere e 27 ai domiciliari) nell’ambito dell’operazione antimafia coordinata dalla Dda lucana e condotta dai Carabinieri, con al centro lo spaccio di droga ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Droga e mafia, colpo a clan Palermo con 50 arrestiE' stato assestato un duro colpo alla mafia della droga a Palermo dagli investigatori della squadra mobile, del commissariato Brancaccio e del Sisco, coordinati dalla Dda, che con 4 diverse inchieste ... ansa.it

Il prefetto Carnevale rimarca l'esigenza di controllo davanti alle scuole, anche con le unità cinofile, per prevenire lo spaccio di droga facebook