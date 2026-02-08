Possono rovesciare governi ma non vincere un popolo

La solidarietà tra Frei Betto e il popolo cubano resiste alle sfide. Lo scrittore e teologo brasiliano, conosciuto per il suo impegno, ha dimostrato ancora una volta che, anche di fronte a rivolte e cambiamenti di governo, il legame con il popolo resta forte. Quando gli amici sono al bisogno, si vede la vera natura di un rapporto. E questa volta, Frei Betto ha confermato di essere dalla parte di Cuba.

Se gli amici si vedono al momento del bisogno, il profondo legame che unisce lo scrittore e teologo della liberazione brasiliana Frei Betto al popolo cubano ha superato ogni test. L'autore del celeberrimo libro Fidel y la religión, nato da una lunga intervista a Fidel Castro su cristianesimo e rivoluzione, frequenta l'isola caraibica da oltre quarant'anni – solo nel 2025 ci è andato sei volte – collaborando dal 2019 con il governo cubano nel Piano di sovranità alimentare ed educazione nutrizionale (Plan San) sostenuto dalla Fao, a partire dalla sua esperienza in Brasile con il programma "Fame Zero" del primo governo Lula.

