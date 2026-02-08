Pioggianeve e ghiaccio | caos in Spagna

Il maltempo si abbatte sulla Spagna da ore, con pioggia, neve e ghiaccio che bloccano le strade. In Andalusia sono state chiuse 106 vie, molte impraticabili, e altre 55 sono sotto pressione per il ghiaccio e la neve. La situazione resta critica e le autorità chiedono cautela agli automobilisti.

2.30 Maltempo senza tregua in Spagna, dove nelle ultime ore la pioggia battente ha causato la chiusura di 106 strade,principalmente in Andalusia, mentre neve e ghiaccio stanno provocando problemi su 55 altre arterie stradali, di cui oltre una decina totalmente impraticabili. Sulla rete autostradale le nevicate stanno creando grandi disagi al traffico.L'impatto delle piogge è particolarmente grave in Andalusia, dove le inondazioni hanno causato la chiusura completa di numerose strade principali. La provincia di Cadice è' la più colpita.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Con l'arrivo dell'inverno, le condizioni climatiche avverse rendono la guida più difficile e pericolosa.

Le recenti ondate di neve e ghiaccio hanno causato disagi significativi in Francia e Olanda, con cinque vittime e gravi interruzioni nei trasporti.

