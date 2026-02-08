Piacenza al Garilli con il Sangiuliano Franzini Ripartiamo subito
Piacenza torna in campo al Garilli contro il Sangiuliano. Dopo la sconfitta contro la Pistoiese, la squadra di Franzini cerca subito di riprendere il cammino. L’obiettivo è tornare alla vittoria per non perdere terreno in classifica. La partita si presenta come un match decisivo per il proseguimento della stagione.
Il Piacenza calcio è chiamato a una reazione immediata dopo la battuta d’arresto contro la Pistoiese, una sconfitta che ha complicato la sua rincorsa alla vetta del girone D della Serie D. La squadra di Arnaldo Franzini, reduce da un momento di difficoltà, affronterà domenica 10 febbraio, alle ore 14:30 presso lo stadio Garilli, una sfida ostica contro il Sangiuliano, attualmente a 31 punti in classifica e in un discreto stato di forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate. La posta in gioco è alta: il Piacenza, ora distanziato di sette punti dal Desenzano, capoclassifica, non può permettersi ulteriori passi falsi in questo campionato estremamente equilibrato, dove ogni partita si rivela una potenziale svolta.🔗 Leggi su Ameve.eu
