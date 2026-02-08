Piacenza al Garilli con il Sangiuliano Franzini Ripartiamo subito

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piacenza torna in campo al Garilli contro il Sangiuliano. Dopo la sconfitta contro la Pistoiese, la squadra di Franzini cerca subito di riprendere il cammino. L’obiettivo è tornare alla vittoria per non perdere terreno in classifica. La partita si presenta come un match decisivo per il proseguimento della stagione.

Il Piacenza calcio è chiamato a una reazione immediata dopo la battuta d’arresto contro la Pistoiese, una sconfitta che ha complicato la sua rincorsa alla vetta del girone D della Serie D. La squadra di Arnaldo Franzini, reduce da un momento di difficoltà, affronterà domenica 10 febbraio, alle ore 14:30 presso lo stadio Garilli, una sfida ostica contro il Sangiuliano, attualmente a 31 punti in classifica e in un discreto stato di forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite disputate. La posta in gioco è alta: il Piacenza, ora distanziato di sette punti dal Desenzano, capoclassifica, non può permettersi ulteriori passi falsi in questo campionato estremamente equilibrato, dove ogni partita si rivela una potenziale svolta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Piacenza Calcio

Per il Lentigione insidia Piacenza al ’Garilli’. Correggese, col Tuttocuoio bisogna vincere

"Piacenza e i suoi cavalli", al PalabancaEventi la mostra natalizia della Banca di Piacenza

La mostra natalizia della Banca di Piacenza al PalabancaEventi celebra i monumenti di Piacenza, focalizzandosi sui cavalli che hanno ispirato il nome di piazza Cavalli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Riapre dopo i lavori lo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio

Video Riapre dopo i lavori lo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio

Ultime notizie su Piacenza Calcio

Argomenti discussi: Piacenza al Garilli con il Sangiuliano, Franzini Ripartiamo subito; Piacenza - Le informazioni per i biglietti della gara contro il Sangiuliano e il programma degli allenamenti; Calcio - Serie D - Il Sangiuliano in trasferta a Piacenza in cerca di conferme; Una distrazione è fatale: Piace ko a Pistoia.

piacenza al garilli conPiacenza al Garilli con il Sangiuliano, Franzini Ripartiamo subitoSi è fatta decisamente in salita la corsa del Piacenza, che domenica ospita al Garilli il Sangiuliano (ore 14.30, info biglietti) con l’unico obiettivo di ... piacenzasera.it

Piacenza - Taugourdeau rientra, Lord ancora in dubbio. Domenica arriva il SangiulianoDelicatissima sfida al Garilli (ore 14.30) contro i lombardi che spesso hanno messo in difficoltà le big del girone e stanno attraversando un ottimo momento di forma. Il regista francese ha terminato ... sportpiacenza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.