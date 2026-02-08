Palermo | chiusura Prada in via Libertà sindacati al tavolo per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro del negozio

La storica boutique Prada di via Libertà a Palermo chiude i battenti a fine marzo. I sindacati si sono seduti al tavolo con l’azienda per trovare soluzioni che evitino il licenziamento dei dipendenti e salvaguardino il futuro del negozio. Sul piatto ci sono incentivi all’esodo e ipotesi di trasferimenti, ma ancora nessuna decisione definitiva.

