Palermo | chiusura Prada in via Libertà sindacati al tavolo per salvaguardare i posti di lavoro e il futuro del negozio
La storica boutique Prada di via Libertà a Palermo chiude i battenti a fine marzo. I sindacati si sono seduti al tavolo con l’azienda per trovare soluzioni che evitino il licenziamento dei dipendenti e salvaguardino il futuro del negozio. Sul piatto ci sono incentivi all’esodo e ipotesi di trasferimenti, ma ancora nessuna decisione definitiva.
La chiusura dello storico negozio Prada in via Libertà a Palermo, prevista per la fine di marzo, apre una fase di confronto tra sindacati e azienda, con sul tavolo proposte di incentivi all’esodo e, più complessa, la possibilità di trasferimenti. L’annuncio, giunto a sorpresa dopo oltre un decennio di presenza nel capoluogo siciliano, segna una battuta d’arresto per il settore del lusso nella città e pone interrogativi sul futuro di un immobile di pregio situato in una delle zone più centrali e frequentate. Venerdì sera, i dipendenti hanno partecipato a un’assemblea sindacale per analizzare le opzioni proposte, mentre la dirigenza valuta scenari alternativi per il futuro della location.🔗 Leggi su Ameve.eu
L’addio di Prada a Palermo, parte la trattativa con i lavoratoriPrimo confronto tra sindacati e azienda, proposti incentivi per lavorare in un'altra sede fuori dalla Sicilia. lasicilia.it
Anche Prada lascia Palermo, in bilico dieci posti di lavoroLa notizia è già stata comunicata ai lavoratori ma ancora niente comunicazioni ufficiali. L’addio sarebbe però imminente per il negozio ad angolo fra via Libertà e il PoliteamaCosti troppo elevati, in ... lasicilia.it
Tgs. . Prada lascia Palermo. Abbiamo cercato di capire attraverso il nostro reportage se la chiusura del negozio segna anche una trasformazione della città da un punto di vista economico e sociale. Servizio di Alessandra Costanza Interviste a: Massimo Ardizz facebook
