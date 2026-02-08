I genitori di Senigallia hanno scoperto messaggi inquietanti nelle chat dei figli. Frasi come «Non tornerai a casa viva» e «ti mando in coma» preoccupano molto, perché mostrano un lato oscuro tra i giovani. La polizia sta ora verificando cosa ci sia dietro a queste parole minacciose.

SENIGALLIA «Non tornerai a casa viva», «ti mando in coma» e altre minacce di questo tipo sono state trovate dai genitori negli smartphone dei figli adolescenti. Non è da sottovalutare la componente femminile che, in quanto ad aggressività, sta raggiungendo quella maschile. Sì, anche le ragazze alzano le mani. Sono in corso delle indagini da parte della polizia anche verso due bulle che avrebbero picchiato un’altra ragazzina. Quadro da brividi A volte basta davvero uno sguardo di troppo o male interpretato per attivare una spedizione punitiva. Una lezione da dare per pretendere rispetto e far vedere chi comanda. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «Non torni viva a casa, finisci in coma». Messaggi choc sulle chat intercettati dai genitori: ma che gioventù abbiamo?

Approfondimenti su Senigallia Adolescenti

Scopri come migliorare la sicurezza delle tue conversazioni attivando la modalità ‘Privacy Totale’.

In un contesto di crescente presenza digitale, le dinamiche sui social possono avere ripercussioni profonde.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Senigallia Adolescenti

Argomenti discussi: Martella candidato sindaco: Venezia torni a crescere con una visione politica per rimanere all'altezza della sua storia incomparabile...; Clementino: Ero dipendente dalla cocaina, l'hip hop mi ha salvato la vita. Quella volta che Sting mangiava le mie caramelle; Quel che resta di Cristina: Hanno fatto la loro vita quale sarebbe stata la sua? Non voglio neanche vederli; Il Caffè Pedrocchi torni il tempo del civile conversare.

FORZA MILANO-CORTINA! Oggi le Olimpiadi prendono il via e, con esse, l’auspicio é che torni al centro un messaggio fondamentale: lo sport é scuola di vita per le giovani generazioni. Attraverso l’impegno quotidiano, il rispetto delle regole, il confronto e l’inc facebook