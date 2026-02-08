Non c' è da avere paura | la radicalizzazione va contro i nostri interessi

Da triesteprima.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia locale rassicura i cittadini: “Non c’è da avere paura”. In città, le forze dell’ordine lavorano senza sosta per monitorare eventuali segnali di radicalizzazione. Il comandante spiega che sono in contatto costante con le forze dell’ordine nazionali e considerano il rapporto diretto un modo per proteggere la comunità. “Se c’è qualcosa, siamo i primi a segnalarlo”, aggiungono, per sottolineare che la sicurezza resta una priorità.

“Qui noi siamo in contatto continuo con le forze dell'ordine, li consideriamo amici e se c'è qualcosa siamo i primi a segnalarlo, perché rischia di danneggiare noi e la città”. È categorico Akram Omar, presidente del Centro culturale islamico, quanto alle preoccupazioni di Anna Cisint sulla.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Approfondimenti su Forze ordine

Possiamo avere paura della paura? La psicologa risponde: “La paura è una reazione, il coraggio una decisione”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Forze ordine

Argomenti discussi: Progetto Non c’è T da perdere. Regione, Aoupd e Università di Padova scendono in pista per la prevenzione andrologica; Mauro Di Maggio: Non c'è cosa più bella di donare parole d'amore; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Vertenza Acciaierie Valbruna: non c’è più tempo da perdere – Federazione Italiana Metalmeccanici.

non c è daPaolo Bonolis: «A Sanremo non c'è sostanza da tempo. Pucci via dal Festival? Ha fatto bene»Il conduttore su Canale 5 con la prima delle due serate evento di «Taratata», sul palco Biagio Antonacci, Emma, Elisa, Giorgia, Ligabue e Max Pezzali ... corriere.it

non c è daConte: Al peggio non c'è mai fine. Da Spalletti frase infelice, deve stare attento quando parlaIl tecnico del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match decisivo di Champions League contro il Chelsea. Con lui anche Scott McTominay ... napolitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.