Non c' è da avere paura | la radicalizzazione va contro i nostri interessi

La polizia locale rassicura i cittadini: “Non c’è da avere paura”. In città, le forze dell’ordine lavorano senza sosta per monitorare eventuali segnali di radicalizzazione. Il comandante spiega che sono in contatto costante con le forze dell’ordine nazionali e considerano il rapporto diretto un modo per proteggere la comunità. “Se c’è qualcosa, siamo i primi a segnalarlo”, aggiungono, per sottolineare che la sicurezza resta una priorità.

"Qui noi siamo in contatto continuo con le forze dell'ordine, li consideriamo amici e se c'è qualcosa siamo i primi a segnalarlo, perché rischia di danneggiare noi e la città". È categorico Akram Omar, presidente del Centro culturale islamico, quanto alle preoccupazioni di Anna Cisint sulla.

