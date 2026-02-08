Mocassini o pantofole? Entrambi | tra comfort e stile le slippers a cui dare una chance questo inverno

Quest’inverno, tra comfort e stile, le slippers stanno tornando di moda. Molti cercano un calzatura versatile, capace di unire l’effetto coccola di una pantofole con l’eleganza dei mocassini. E così, tra chi preferisce il classico e chi sperimenta, spopolano gli ibridi che sfidano le convenzioni, attirando l’attenzione di chi non vuole rinunciare alla comodità senza perdere di vista l’estetica.

Oramai lo sappiamo, per quanto controversi ed improbabili possano apparire, gli ibridi nella moda destano sempre un certo interesse. Specie se coniugano comodità e coolness in uno solo: se a loro tempo le garbate sneakerine avevano lasciato perplesse numerose fashioniste, è ora una curiosa evoluzione a metà strada tra il mocassino e la ciabatta a provare a convincere. Inutile specificare che le probabilità di successo siano davvero molto alte, data anche la scarsa voglia di rinunciare alle seconde per fronteggiare il gelo tagliente ogni mattino. È slippers mania: tutto sui mocassini-ciabatta che hanno conquistato l'inverno 2026.

