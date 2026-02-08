LIVE Scandicci-Conegliano A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | stellare scontro tra seconda contro prima!

Buongiorno amici di OA Sport, restate sintonizzati perché questa partita tra Savino del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano si preannuncia come uno dei match più emozionanti della stagione. Le due squadre, in corsa per il titolo, si affrontano in un confronto che promette grandi giocate e tanta intensità. La tensione è già palpabile nel palazzetto, pronti a seguire ogni punto di questa sfida decisiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Savino del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano, le due regine della pallavolo italiana che si affrontano nella partita più bella e importante dell'anno di Serie A1, pronta a regalarci un grandissimo spettacolo. Le toscane cercano una vittoria netta per avvicinarsi il più possibile alle Pantere, prime in solitaria quando mancano ormai poche partite alla fine della regular season. Entrambe le formazioni vengono dall'ultima giornata di Champions League, con Conegliano che ha centrato la qualificazione diretta ai quarti di finale, mentre Scandicci dovrà prima affrontare i play off contro Novara per raggiungere il Fenerbahce al turno successivo.

