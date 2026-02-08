Lecce-Udinese le pagelle | Banda entra e decide 7 Karlstrom errore da 5

Durante la partita tra Lecce e Udinese, Banda entra a partita in corso e lascia il segno con un gol decisivo, ricevendo il voto 7. Buone notizie anche per Gandelman, che segna il suo primo gol in Serie A, e per Tiago Gabriel. Tra i delusi, invece, ci sono Gueye e Bayo, che non sono riusciti a incidere come speravano. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il Lecce, che ha mostrato carattere e determinazione.

Nei giallorossi molto bene anche Gandelman, al primo gol in A. Buona prova anche per Tiago Gabriel. Nella squadra di Runjaic deludono gli attaccanti: bocciati Gueye e Bayo.

