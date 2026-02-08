Le medaglie italiane ai Giochi, le date del referendum sulla giustizia e i problemi alle ferrovie sono tra le notizie principali di oggi. L’Italia conquista alcune medaglie alle Olimpiadi, mentre si avvicinano le date per il voto sulla riforma della giustizia. Nel frattempo, diverse linee ferroviarie continuano a registrare guasti e disagi per i viaggiatori.

La maggior parte dei quotidiani di domenica dedica la prima pagina alle vittorie italiane ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026: Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’oro nel pattinaggio di velocità, Giovanni Franzoni e Dominik Paris hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo nella discesa libera maschile. Alcuni quotidiani si occupano della revisione da parte del governo del quesito del referendum costituzionale sulla giustizia per non farne slittare le date del 22 e del 23 marzo. Altri parlano dei grandi ritardi di ieri su alcune linee ferroviarie italiane, causati da un guasto che il gruppo Ferrovie dello Stato ritiene sia doloso, e altri ancora degli scontri a Milano tra la polizia e un gruppo di manifestanti che contestavano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le prime pagine di oggi

