Giovagnoli l’ultimo saluto sul porto | Compagno di cultura e memoria

Sul molo di Rimini, ieri mattina, il porto si è fermato per l’ultimo saluto a Giovagnoli. La gente si è radunata in silenzio, senza discorsi ufficiali, per ricordare uno di loro, un compagno di cultura e memoria. Una scena semplice, ma carica di emozione, che ha fatto capire quanto il suo nome fosse legato a questa città.

Sul piazzale del porto di Rimini, ieri mattina il silenzio aveva un peso particolare. Non quello delle cerimonie formali, ma quello che accompagna i saluti veri, quando una città si ferma per riconoscere uno dei suoi uomini. Così Rimini ha salutato Giorgio Giovagnoli, circondata da volti, storie, memorie intrecciate a una lunga vita spesa tra politica, cultura e impegno civile. C'erano i gonfaloni, certo, ma soprattutto c'erano le persone: compagni, amici, generazioni diverse unite da un filo comune. Giorgio Giovagnoli, nato nel 1942 a Pedrolara di Coriano e scomparso lo scorso 29 dicembre, non è stato ricordato solo per i ruoli ricoperti, ma per il modo in cui li ha abitati: con rigore, passione, ironia e un antifascismo mai declamato, sempre praticato.

