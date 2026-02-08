Giornale radio del mattino domenica 8 febbraio

Questa mattina, domenica 8 febbraio, il Giornale radio di LaPresse ha ripercorso le principali notizie della giornata. La voce delle notizie si fa ascoltare fin dal primo mattino, con aggiornamenti su politica, cronaca e eventi in corso. La trasmissione si conferma un punto di riferimento per chi vuole restare informato in modo rapido e diretto.

Tutta l'informazione di Lapresse nel Giornale radio del mattino di domenica 8 febbraio.

