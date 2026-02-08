Famalicão-AVS SAD lunedì 09 febbraio 2026 ore 19 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta al Municipal?

Questa sera alle 19:45, allo stadio Municipal di Famalicão, si gioca la partita tra Famalicão e AVS SAD. Le formazioni sono ufficiali e le quote sono già state svelate. La sfida promette di essere aperta, anche se non ha l’attenzione di tutto il Paese come il big match tra Porto e Sporting Lisbona, in programma più tardi. Molti tifosi sperano in un risultato che possa scuotere la classifica, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo in Primeira Liga.

Tutto il Portogallo attende con ansia il Clasico di lunedì notte, la sfida tra Porto e Sporting Lisbona che potrebbe dare un indirizzo decisivo al campionato; nella stessa giornata, però, si giocherà anche un'altra gara di Primeira Liga, qualche ora prima. A inizio serata, infatti, il Famalicão ospiterà l'AVS SAD: i padroni di casa sono.

