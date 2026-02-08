Enrico Papi | Nessun amico vip falsità nel mondo della tv

Enrico Papi si sfoga e dice che nel mondo della tv non ci sono amici veri. Durante un'intervista al Jeantoneria Podcast, il conduttore ha spiegato di aver incontrato molte persone che si sono dimostrate false e senza sincerità. Papi, che è uno dei volti storici di Mediaset, ha raccontato di aver capito che nel suo ambiente non si può contare su amicizie autentiche.

Enrico Papi, uno dei conduttori storici di Mediaset, ha recentemente rivelato alcune verità sul mondo dello spettacolo durante un'intervista al Jeantoneria Podcast. Il conduttore ha confessato di non avere veri amici nel mondo della televisione, attribuendo la colpa all'ipocrisia e all'egocentrismo che caratterizzano gli ambienti televisivi. Papi ha descritto come l'apparente amicizia tra colleghi sia spesso priva di valore e fatta di convenienze: "Ti voglio bene, ti adoro, ti amo" è spesso un ritornello che nasconde l'indifferenza e l'egoismo.

