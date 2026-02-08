Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Parma 0-0 espulso Pobega!

La partita tra Bologna e Parma termina a reti inviolate, con un episodio che fa discutere: l’espulsione di Pobega. La gara, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è sbloccata poco prima del fischio finale, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Entrambe le squadre hanno lottato senza mollare, ma alla fine il risultato resta invariato.

