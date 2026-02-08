Cuori 3 stasera la seconda puntata | anticipazioni

Questa sera torna in tv la seconda puntata di Cuori 3. Delia e Alberto sembrano allontanarsi, il loro rapporto si fa più freddo e lui inizia a nascondere qualcosa. I fan sono curiosi di scoprire cosa succederà tra i due personaggi.

Il rapporto tra Delia e Alberto diventa più freddo, lui le inizia a nascondere qualcosa: le anticipazioni della puntata di stasera di Cuori Questa sera torna Cuori con il secondo appuntamento. La serie in questa stagione è ambientata nel 1974 e presenta davanti ai personaggi una serie di sfide culturali e sociali che cambieranno le sorti dei protagonisti. Importante l’ingresso di alcuni nuovi volti come: il dott. La Rosa, pronto a cambiare l’assettamento e organizzazione dell’ospedale Molinette; Gregorio Fois, un sensitivo che ritiene che la magia sia migliore rispetto alla scienza; Irma, una cantante che sembra legata al passato di Alberto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Dopo l’attesa, torna Cuori su Rai 1.

Cuori 3, Carolina Sala: Irma ha perso tutto e si è ritrovata incredibilmente sola

