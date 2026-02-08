Cremonese Zamparelli e Testa FdI sul boom del turismo | Risultati costruiti tra grandi eventi e filiera istituzionale

La città di Pescara ha visto crescere il turismo del 174% negli ultimi anni, arrivando a 743mila presenze nel 2025. Zamparelli e Testa di Fratelli d’Italia sottolineano che i risultati sono stati possibile grazie a grandi eventi, l’apertura di nuovi alberghi e l’aumento di b&b. La città investe su questa crescita, puntando su una filiera che ha portato risultati concreti.

Grandi eventi, b&b e nuovi alberghi che sorgeranno in città sono alcuni degli elementi che hanno permesso a Pescara di far crescere il turismo a Pescara del 174% arrivando alle 743mila presenze nel 2025. Il frutto di una programmazione mirata che si avvale di una filiera istituzionale che da.

