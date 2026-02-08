Cedolino NoiPA febbraio 2026 | ecco quando esce date pagamenti e cosa controllare

Questa mattina i dipendenti pubblici hanno iniziato a chiedersi quando arriveranno i pagamenti di febbraio 2026. Le date ufficiali sono state rese note e, oltre alla consueta busta paga, ci sono alcune cose da controllare attentamente, come il conguaglio fiscale e l’importo dello “una tantum” per le scuole. Molti aspettano di capire se ci saranno variazioni rispetto ai mesi precedenti.

Il mese di febbraio 2026 è cruciale per i dipendenti pubblici: tra conguaglio fiscale e una tantum scuola, ecco tutto quello che c'è da sapere. Il mese di febbraio 2026 si preannuncia denso di novità per i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tra l'atteso conguaglio fiscale e l'erogazione dell'una tantum per il comparto scuola, la busta paga di questo mese richiede un'attenta analisi per evitare.

