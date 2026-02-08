Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma | tutte le sfilate le date e gli eventi da non perdere

Quest’anno il Carnevale 2026 nel Lazio porta più allegria che mai. A Roma e in tutta la regione si susseguono sfilate, grandi carri e feste di quartiere. Da gennaio a febbraio, le strade si riempiono di maschere, musica e colori, con eventi che coinvolgono grandi e piccoli. La città si prepara a vivere momenti di festa, tra tradizione e divertimento, per regalare a tutti un Carnevale indimenticabile.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Una delle iniziative più originali della Capitale. La 5ª edizione del Carnevale Tiberino si svolgerà sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, con una sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant’Angelo alle 13.🔗 Leggi su Funweek.it

Carnevale di Ronciglione – 22 Febbraio Vivi una delle feste più colorate e travolgenti del Lazio con una giornata interamente dedicata al Carnevale di Ronciglione, famoso per la sua atmosfera unica, le maschere tradizionali e le sfilate spettacolari! Part facebook

#Pontecorvo è il regno del Peperone di Pontecorvo DOP e del Carnevale. Il Carnevale di Pontecorvo è uno dei 4 Carnevali storici del Lazio, la prima edizione risale al lontano 1952. Il costume ufficiale è Burlicchio vestito da Arlecchino. visitlazio.com/pontecor x.com