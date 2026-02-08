L’Unicusano Avellino conquista un’altra vittoria importante in trasferta, questa volta a Rimini. I biancoverdi giocano con carattere e maturità, portando a casa un risultato che conta molto in classifica. La partita si conclude 96-101, con i biancoverdi che si impongono sul campo della Dole Basket Rimini dopo una battaglia intensa.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Unicusano Avellino Basket firma una delle vittorie più significative della stagione, espugnando il campo della Dole Basket Rimini con il punteggio di 96-101. Successo di peso specifico enorme per la formazione irpina, che si impone in trasferta al termine di una gara intensa, equilibrata e ricca di contenuti tecnici, nonostante l’assenza di Alessandro Grande. Una prova di maturità e carattere che conferma la crescita della squadra e la sua capacità di competere anche in contesti difficili. La gara si apre su ritmi elevati, con Rimini che prova a sfruttare il fattore campo affidandosi alla vena realizzativa di Marini e Denegri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Avellino corsara a Rimini: vittoria di carattere e maturità

