Auto storiche a meno di 30mila euro cosa comprare

Alla fiera Rétromobile di Parigi, c’era un padiglione dedicato alle auto storiche a meno di 30mila euro. Più di cento vetture in vendita, tutte a prezzi accessibili. Molti appassionati sono entrati per scoprire quali modelli si possono acquistare senza spendere una fortuna. Tra le auto più interessanti, alcune degli anni Settanta e Ottanta, pronte a trovare un nuovo proprietario. La maggior parte delle vetture erano in buona condizione e pronte per essere guidate. La fiera ha attirato tanti clienti, curiosi di trovare un’

Se per lustrarsi gli occhi a Rétromobile, la rassegna parigina di auto storiche e da collezione, bastava passeggiare tra gli stand delle case d’aste, dove supercar da sogno la facevano da padrone (la sola Gooding Christie’s, partner ufficiale, proponeva su 86 lotti totali ben 16 Ferrari, tra i quali una 250 GT Passo corto del 1960 e una 288 Gto del 1984 con 1.500 km all’attivo), bastava spostarsi di poco per imbattersi nell’esposizione di vetture molto più accessibili: 1.500 metri quadrati erano infatti consacrati alla vendita di oltre 100 esemplari accomunati da un prezzo inferiore a 30 mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Auto storiche a meno di 30mila euro, cosa comprare Approfondimenti su Rétromobile Parigi Ecco cosa puoi comprare con meno di 50 euro al Black Friday 2025 Ecco cosa puoi comprare con meno di 50 euro in queste ultime ore del Black Friday 2025 Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Bonus auto elettriche, nuovo incentivo da 11mila euro per chi rottama. Ecco i requisiti piattaforma Ultime notizie su Rétromobile Parigi Argomenti discussi: Auto storiche a meno di 30mila euro, cosa comprare; Il Cireas esordisce con 113 iscritti alla Coppa Giulietta & Romeo; Bollo auto Veneto 2026: calcolo, pagamento ed esenzioni; Rc auto aree private: quando scatta l'obbligo di polizza?. Auto storiche a prezzi accessibiliAlla rassegna Rétromobile di Parigi, da poco terminata, un intero padiglione era occupato da più di un centinaio di vetture storiche in vendita a prezzi ragionevoli. Abbiamo scelto cinque esempi sfizi ... gazzetta.it Bollo auto storiche: il Ministero dell’Economia ha chiaritoArrivano cattive notizie per i proprietari di auto storiche con meno di 30 anni di carriera. Infatti in base a quella che è stata l'interpretazione della norma inserita dal governo nella legge di ... it.blastingnews.com Dai ns archivi #brucegarage , 20 auto storiche italiane iscritte al #rallyemontecarlohistorique #2019 #lanciastratos #alfaromeo #fiat #abarth #lanciafulvia #a112 #brucegarage #solocosebelle #rmch #rmch19 #milano #classics #car facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.