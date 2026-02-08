Atalanta missione Cremonese a trazione anteriore | Bellanova e Zalewski esterni

Questa sera alle 18.30 l’Atalanta scende in campo contro la Cremonese alla New Balance Arena. La squadra bergamasca cerca tre punti per continuare la sua marcia in classifica. I tecnici hanno deciso di puntare su Bellanova e Zalewski come esterni, con un modulo a trazione anteriore. La partita è importante per i biancocelesti, che vogliono approfittare di questa occasione per aumentare il loro vantaggio in campionato.

CALCIO. Lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena alle 18.30 l’Atalanta cerca tre punti per continuare la risalita. In attacco spazio al tridente De Ketelaere-Scamacca-Raspadori, Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’. Senza gli squalificati Ahanor e de Roon, con il tridente d’attacco e un paio di ballottaggi aperti. Lunedì 9 febbraio alla New Balance Arena (18,30) contro la Cremonese Raffaele Palladino sembra orientato a ripartire dalla formula tre De Ketelaere-Scamacca-Raspadori già proposta contro la Juventus in Coppa Italia, accentuando se possibile la trazione offensiva. Nel 3-4-2-1 il tecnico potrebbe rilanciare Kolasinac in difesa accanto a Scalvini e Djimsiti, con Kossounou prima alternativa: giocasse l’ivoriano, Scalvini traslocherebbe sul centro sinistra. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

