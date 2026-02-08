Arriva l’aumento a 709,19 euro | scopri subito se il suo assegno lieviterà questo mese

L’INPS ha annunciato che l’assegno per le attività socialmente utili sale a 709,19 euro. Chi riceve questa cifra dovrà verificare subito se il suo pagamento sarà aggiornato questo mese. La notizia interessa migliaia di italiani che dipendono da questa entrata.

L’INPS ha annunciato il nuovo importo dell’assegno per le attività socialmente utili. Ecco a quanto ammonta la cifra. Questa misura riguarda migliaia di lavoratori che sono impegnati in progetti di utilità collettiva. La Circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 ha aggiornato gli importi che spettano ai beneficiari dell’assegno per attività socialmente utili. L’importo è infatti stato fissato in 707,19 euro a partire dal 1 gennaio 2026. Si tratta di un importo fisso, che rappresenta la base economica di riferimento per tutti i beneficiari ASU a livello nazionale. L’importo che spetta a queste categorie di persone è stato fissato a 707,19 euro a partire dal 1 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it

Sono in arrivo importanti novità per i pensionati con assegni bassi, che potranno ricevere subito un aumento di 250 euro al mese.

