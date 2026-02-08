Alle elezioni in Thailandia cambiano i nomi ma non la sostanza
Alle elezioni in Thailandia i nomi cambiano, ma la sostanza resta la stessa. Il partito riformista dell’opposizione ottiene il maggior numero di voti, ma ci sono buone possibilità che venga bloccato dall’establishment per formare il governo. Non è la prima volta che succede in questo paese.
È favorito il partito riformista all'opposizione, ma è probabile che gli sarà impedito di governare: non sarebbe la prima volta Alle elezioni legislative di domenica in Thailandia, più dei singoli partiti contano i due grandi schieramenti politici e istituzionali che si scontrano da decenni. Da un lato c’è l’establishment tradizionale, composto soprattutto dalla monarchia e dall’esercito; dall’altro una serie di partiti e movimenti politici che, con alleanze variabili e instabili, cercano di riformare il paese, modernizzarne e democratizzare le istituzioni e ridurre il potere di monarchia ed esercito. 🔗 Leggi su Ilpost.it
