A proPal e centri sociali non vanno bene neanche le Olimpiadi

Ieri a Milano circa cinquemila persone sono scese in strada per protestare contro le Olimpiadi. Il corteo, partito da Porta Romana, si è mosso lungo quattro chilometri fino al quartiere Corvetto. I manifestanti hanno espresso il loro dissenso verso la candidatura e i progetti legati ai Giochi.

Milano è scesa in piazza ieri, 7 febbraio 2026, con una manifestazione che ha visto convergere circa cinquemila persone in un corteo che si è snodato per oltre quattro chilometri, da Porta Romana fino al quartiere Corvetto. La protesta, un mosaico di contestazioni che si somma al già ampio ventaglio di dissenso che caratterizza il panorama italiano attuale, ha preso di mira le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, inaugurate ufficialmente nella giornata di ieri con una cerimonia che, evidentemente, non è riuscita a placare le voci critiche. Un fronte ampio, composto da centri sociali, movimenti pro-Palestina e, significativamente, dalle organizzazioni sindacali, ha espresso il proprio dissenso, portando in superficie una crescente frustrazione che sembra abbracciare un numero sempre maggiore di tematiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Olimpiadi

È una notte fredda di febbraio a Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Olimpiadi

Argomenti discussi: Manifestazione oggi a Milano contro le Olimpiadi | Scontri, lancio di pietre, sei fermati. Trump: Sorpreso dai fischi a Vance; Olimpiadi a Milano, le modifiche alla viabilità e le chiusure al traffico per oggi sabato 7 febbraio; Torino: scontri corteo proPal, minore posto in comunità; Corteo pro Pal blinda Viterbo, strade chiuse e divieti: l'elenco e gli orari.

Olimpiadi, Milano blindata: tremila telecamere. Antagonisti e ProPal provano a rovinare la festaLe parole d’ordine sono safety e security. È lo slogan che circola fra i funzionari della Prefettura di Milano quando ieri mattina, dopo un rodaggio di settimane, si mette in moto la macchina dell ... msn.com

Olimpiadi, contestazioni ai Giochi e assalti ProPal: allerta del ViminaleIeri c'è stata la prima mobilitazione a Milano ma quella che sta per iniziare sarà una settimana piena di appuntamenti organizzati da studenti, centri sociali, sindacati ... ilgazzettino.it

MOW - mowmag.com. Kid Yugi · Jolly. La parata popolare del CIO sfila per Sansiro in protesta contro la militarizzazio e e gli sfratti nel quartiere in occasione delle olimpiadi @gianmarco_serino #attualità #ice #propal #milanocortina #mowmag facebook

Musica: #Ghali, a sopresa pubblica brano "Basta" = il marketing dei #propal applicato alle @olimpiadi #milanoCortina Basta co Sti cjaltroni x.com