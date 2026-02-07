Yildiz si presenta in conferenza stampa sorridente e sicuro di sé. Alla vigilia di Juve-Lazio, il dirigente ha annunciato di essere felice di rinnovare il suo contratto e di continuare a far parte della famiglia Juventus. Ha promesso grandi cose per il futuro, parlando di un progetto in crescita e di obiettivi ambiziosi. Con Spalletti al suo fianco, il suo entusiasmo sembra più forte che mai.

di Marco Baridon Yildiz ha parlato in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti alla vigilia di Juve Lazio per il rinnovo di contratto. Le sue dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha rinnovato con la Juventus. Firma fino al 2030 per il gioiello turco, blindato così dal club bianconero. Nel giorno del prolungamento di contratto, sabato 7 febbraio, il numero 10 parla in conferenza stampa alle 16. segue LIVE le sue parole. PAROLE – «Ringrazio Comolli, il mister, i compagni e i tifosi. Sono felice di rinnovare, stare nella famiglia Juventus. Sono convinto che faremo belle cose in futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz in conferenza stampa: «Felice di rinnovare e stare nella famiglia Juventus. Faremo belle cose in futuro»

