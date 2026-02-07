Un nuovo software in Urologia | Le diagnosi diventano più nitide

Un nuovo software rivoluziona le diagnosi in Urologia all’ospedale di Lodi. Gli urologi ora riescono a individuare le patologie con maggiore precisione, grazie a questa innovazione tecnologica. La novità permette di ottenere immagini più nitide e dettagliate, facilitando il lavoro dei medici e migliorando le cure per i pazienti. La direzione dell’ospedale ha già annunciato che questa tecnologia rappresenta un passo avanti importante nel settore.

Un’importante innovazione tecnologica rafforza l’offerta diagnostica dell’Urologia dell’ Ospedale di Lodi. Il reparto si è dotato di un nuovo software che, grazie a un avanzato sistema di localizzazione Gps, consente di fondere le immagini della risonanza magnetica con il tracciato ecografico, permettendo di individuare, con estrema precisione, le aree sospette di tumore alla prostata e di eseguire biopsie mirate e più efficaci. "In questo modo – spiega Piero Incarbone, primario di Urologia – si evitano numerosi prelievi bioptici inutili, riducendo tempi, disagi e anche l’impatto psicologico per il paziente, oltre a limitare il rischio di imprecisione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

