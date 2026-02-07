Umbria allerta meteo della protezione civile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per tutta l’Umbria, in vigore sabato 7 febbraio. La regione rischia principalmente frane e allagamenti a causa delle abbondanti piogge previste. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per sabato 7 febbraio 2026. L'allerta è di livello giallo per rischio idrogeologico in tutte le zone della regione. Per la giornata, si legge sul documento di allerta, "previste precipitazioni, da isolate a sparse, anche a carattere di isolato. Venerdì 06/02/2026 Allerta GIALLA Zone A B C D E F Rischio IDROGEOLOGICO e TEMPORALI Allerta GIALLA Zone F Rischio IDRAULICA Allerta GIALLA Zone A C D Rischio VENTO

