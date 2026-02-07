Trappola all' angolo tra via Oreto e via Buonriposo | Asfalto ceduto e cavi esposti sulle strisce

Un grave rischio si è manifestato all’angolo tra via Oreto e via Buonriposo. L’asfalto si è ceduto in più punti e alcuni cavi sono rimasti scoperti, proprio sulle strisce pedonali. La strada è diventata una trappola per chi passa, e la situazione sembra ancora irrisolta. Molti automobilisti e pedoni si sono fermati a guardare, preoccupati per la sicurezza. La zona resta sotto osservazione, ma nessun intervento immediato è stato ancora annunciato.

?Si segnala una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica all'incrocio tra via Oreto e via Buonriposo. Proprio in corrispondenza delle strisce pedonali, all'angolo dove si svolta per via Buonriposo, si è aperta una profonda buca dalla quale fuoriescono dei cavi. Il rischio è.

