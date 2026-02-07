Sospensione idrica per 10 giorni a Castiglione Messer Marino | acqua garantita solo nelle prime ore della mattina

Da martedì 10 fino a venerdì 20 febbraio, a Castiglione Messer Marino scatta una sospensione dell’acqua per dieci giorni. L’interruzione riguarda tutto il paese, tranne le prime ore del mattino, quando l’acqua viene garantita. La motivazione sono lavori di manutenzione straordinaria che richiedono la chiusura temporanea della rete idrica. I cittadini dovranno organizzarsi per il resto della giornata, sapendo che l’acqua tornerà solo nelle prime ore, poi di nuovo interrotta. I lavori sono stati annunciati dall’amministrazione comunale

Sospensione idrica a Castiglione Messer Marino da martedì 10 a venerdì 20 febbraio, per lavori di manutenzione straordinaria. Ne dà notizia la Sasi.La sospensione si necessita per un intervento alla sorgente Coltricina.I rubinetti resteranno a secco dalle ore 11 di martedì 10 febbraio, alle ore 6.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Domenica 8 febbraio a Castiglione Messer Marino si svolge la festa di Carnevale.

