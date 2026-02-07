La 25a giornata di Serie C va in scena questo weekend, con tutte le partite trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW. Gli appassionati possono seguire gli incontri dei gironi A, B e C, con commenti e collegamenti dai campi per non perdere neanche un’azione. La giornata promette tante emozioni, con squadre in lotta per punti importanti e tifosi pronti a sostenere i loro beniamini.

Tutte le partite della 25a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 25a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 25a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Approfondimenti su Serie C Sky

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Serie C Sky

Argomenti discussi: Roberto Lovison di Padova sarà l’arbitro di Pineto – Ascoli; Dove vedere Sorrento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie C, Cittadella-Albinoleffe: le pagelle degli uomini di Iori; Giudice sportivo: 1200 euro di multa all’Ascoli: per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di 4minuti.

Dove vedere Audace Cerignola-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Audace Cerignola e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Serie C Sky Wifi – Il Bra in campo allo storico Armando Picchi di LivornoSerie C Sky Wifi - Il Bra in campo allo storico Armando Picchi di Livorno. Tanti gli scontri diretti di giornata nelle zone calde di classifica ... ideawebtv.it

SERIE A | In campo Verona-Pisa. Segui la DIRETTA #ANSA facebook

SERIE A | In campo Como-Atalanta - LA DIRETTA #ANSA x.com