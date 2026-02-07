SERIE B MASCHILE | in campo alle 21 L’Hokkaido a Grottazzolina per ipotecare la salvezza

Questa sera alle 21, la Hokkaido Bologna torna in campo a Grottazzolina per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie B maschile. Dopo due settimane di sosta, la squadra cerca una vittoria per mettere un passo più vicino alla salvezza. I giocatori sono pronti, l’allenatore ha preparato la strategia e l’atmosfera è carica di tensione. Si aspetta una partita intensa, con entrambe le squadre determinate a fare punti.

Sosta finita, è tempo di tornare in campo per la prima giornata di ritorno del campionato di B maschile, per la Hokkaido Bologna, dopo le due settimane di sosta programmate al termine dell'andata. I rossoblù di coach De Marco ricominciano in trasferta e con uno scontro diretto salvezza: alle 21, sul campo della terzultima Grottazzolina, ko all'esordio in campionato 3-0. Ma quella era un'altra Hokkaido. Bologna ha perso l'opposto titolare Ricci Maccarini, operato a un ginocchio, e il libero Imperato (stagione finita, operato all'anca). Nelle ultime settimane aveva dovuto fare a meno pure di Serenari (infortunio alla spalla) e con l'addio di Tapparo.

