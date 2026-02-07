SCONTRO-SALVEZZA Tedesco vuole accelerare Studia un Grifo aggressivo con i tre suggeritori
La tensione cresce in casa Tedesco, che si prepara alla sfida con la Sambenedettese. Il tecnico spinge sull’acceleratore e studia un’inedita formazione con tre “suggeritori” per cercare di portare punti fondamentali in questa fase decisiva. La squadra si allena con più intensità, convinto che questa sia la strada giusta per salvarsi.
L’idea di spingere sull’acceleratore c’è. Per questo Giovanni Tedesco nella settimana che precede la sfida con la Sambendettese, crocevia importante per la corsa alla salvezza, prova anche qualcosa di nuovo. L’allenatore, nelle sedute blindate, ha testato anche un Perugia più offensivo, votato all’ attacco, che va alla ricerca di un successo che potrebbe avvicinare la quota salvezza. Solo oggi, nella seduta di rifinitura, l’allenatore del Perugia deciderà se affidarsi alle certezze del 4-3-1-2 o se cambiare subito marcia con il 4-2-3-1. La certezza del Grifo che oggi raggiunge il ritiro è rappresentata dall’inserimento di Ladinetti dal primo minuto in mediana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Tedesco Sambenedettese
Calcio serie C, Faroni in visita al Grifo. E Tedesco studia la squadra anti Forlì
Perugia, Tedesco a caccia del primo blitz. A Sassari il Grifo cerca punti salvezza
Ultime notizie su Tedesco Sambenedettese
Argomenti discussi: Calcio serie C, il Perugia prepara lo scontro salvezza di San Benedetto: si svolta verso il 4-2-3-1?; Calcio serie C, il Perugia non può fallire l'approccio con la Samb; SCONTRO-SALVEZZA. Tedesco vuole accelerare. Studia un Grifo aggressivo con i tre suggeritori; Tedesco: Due vittorie importanti. Faremo di tutto per la salvezza diretta.
SCONTRO-SALVEZZA. Tedesco vuole accelerare. Studia un Grifo aggressivo con i tre suggeritoriL’idea di spingere sull’acceleratore c’è. Per questo Giovanni Tedesco nella settimana che precede la sfida con la Sambendettese, crocevia ... sport.quotidiano.net
Tedesco: Due vittorie importanti. Faremo di tutto per la salvezza direttaDue vittorie consecutive in altrettanti scontri diretti. Il Messina prosegue la sua risalita ed è adesso vicinissimo alla zona salvezza senza passare dai temuti playout. Dopo il sofferto 1-0 di Patern ... messinasportiva.it
ULTIMA ORA, RUMOR - Mercedes e FIA: scontro in vista Voci di corridoio indicano che il team anglo-tedesco è pronto a tutelarsi legalmente se dovessero cambiare le regole sui motori. La squadra è sicura di aver rispettato tutto e non vuole sorprese. facebook
"Cordiale e proficuo incontro con il collega tedesco Boris Pistorius. Un confronto approfondito sui principali temi di comune interesse, a partire dal sostegno a una Difesa europea a 360°, fondata su interoperabilità e prontezza operativa. Condivisa la volontà di x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.