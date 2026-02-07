Pucci ' nudo' a Sanremo il Pd insorge è TeleMeloni

Andrea Pucci si presenta sul palco dell’Ariston completamente senza vestiti, attirando l’attenzione di tutti. Sul ponte di una nave, in piedi e in topless, l’attore manda un messaggio diretto ai follower con un post su Instagram: “Sanremo… Sto arrivando”. La scena ha fatto discutere e il Pd non ha nascosto il suo fastidio, definendo l’episodio “TeleMeloni”. Intanto, il pubblico si divide tra chi applaude la trovata e chi la critica.

AGI - “Sanremo. Sto arrivando”. Nudo e in piedi sul ponte di una nave,  Andrea Pucci  scruta il mare caraibico e, in un post su  Instagram, saluta così il suo approdo all' Ariston  come  co-conduttore  della terza serata. Ma l’annuncio di  Carlo Conti  sulla partecipazione del  cabarettista milanese  al  Festival  rimbalza dopo poche ore tra i  parlamentari del Pd. Il Pd accusa, "anche Sanremo è diventato TeleMeloni?". “Anche  Sanremo  come tutta la  Rai  è diventato  TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del  comico Pucci, palesemente di  destra,  fascista  e  omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, scrivono i componenti dem della  Commissione di Vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

