Andrea Pucci si presenta sul palco dell’Ariston completamente senza vestiti, attirando l’attenzione di tutti. Sul ponte di una nave, in piedi e in topless, l’attore manda un messaggio diretto ai follower con un post su Instagram: “Sanremo… Sto arrivando”. La scena ha fatto discutere e il Pd non ha nascosto il suo fastidio, definendo l’episodio “TeleMeloni”. Intanto, il pubblico si divide tra chi applaude la trovata e chi la critica.

AGI - “Sanremo. Sto arrivando”. Nudo e in piedi sul ponte di una nave, Andrea Pucci scruta il mare caraibico e, in un post su Instagram, saluta così il suo approdo all' Ariston come co-conduttore della terza serata. Ma l’annuncio di Carlo Conti sulla partecipazione del cabarettista milanese al Festival rimbalza dopo poche ore tra i parlamentari del Pd. Il Pd accusa, "anche Sanremo è diventato TeleMeloni?". “Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, scrivono i componenti dem della Commissione di Vigilanza. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pucci 'nudo' a Sanremo, il Pd insorge “è TeleMeloni”

Pucci arriva a Sanremo come co-conduttore, ma già si accendono le polemiche.

