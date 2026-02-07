Alle ore 13.00 si gioca Milan-Lazio, una sfida valida per la 24^ giornata del campionato Primavera 1. I giovani calciatori scendono in campo per conquistare punti importanti, ma finora il punteggio resta sullo 0-0. Segui con noi la diretta e gli sviluppi di questa partita.

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Primavera 1, Milan-Lazio 0-0: segui la diretta con noi! | LIVE NEWS

Alle 20:45, lo stadio 'Dall'Ara' apre le porte per Bologna-Milan.

