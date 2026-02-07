Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si attesta a circa 0,329 euro per metro cubo. Il valore del PSV, aggiornato al 7 febbraio 2026, rimane stabile rispetto alle ultime settimane. Per i consumatori, questo significa che i costi dell’energia potrebbero rimanere relativamente contenuti, almeno in breve tempo.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 07 Febbraio 2026, si attesta a circa 0,329 €Smc (pari a 34,9 euroMWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio all’ingrosso del gas naturale scambiato sul mercato italiano, un dato di riferimento fondamentale per operatori, aziende e consumatori. Analizzando l’andamento recente del PSV, si nota una tendenza al ribasso rispetto ai giorni precedenti. Dopo aver toccato valori superiori a 40 euroMWh (circa 0,378 €Smc) tra fine gennaio e inizio febbraio, il prezzo ha iniziato a scendere, arrivando sotto i 35 euroMWh negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

