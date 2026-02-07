Prezzo gas al metro cubo oggi

Oggi il costo del gas al metro cubo sale o scende, a seconda delle variazioni di mercato. Per chi deve fare i conti con la bolletta, è importante conoscere il prezzo aggiornato ogni giorno, perché può cambiare anche di molto in poche ore. Sapere quanto costa il gas aiuta a pianificare meglio le spese e a evitare sorprese in fattura.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un'informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria spesa energetica. Sapere quanto costa un metro cubo di gas oggi significa poter stimare con maggiore precisione l'importo della prossima bolletta e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale della materia prima gas, come viene determinato e cosa significa per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 7 Febbraio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc.

