Pagelle Juventus Virtus Entella Under 17 | Santa Maria abbonato alla doppietta Corigliano super Osakue un muro- VOTI

La partita tra Juventus e Virtus Entella Under 17 è finita con una vittoria netta dei bianconeri. Santa Maria ha segnato due volte, confermando il suo momento di forma. Corigliano si è distinto per le ottime parate, mentre Osakue ha difeso bene la porta e si è dimostrato un muro. I voti e i giudizi ai protagonisti del match sono stati pubblicati subito dopo il fischio finale.

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Virtus Entella Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Virtus Entella Under 17: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la diciottesima giornata del campionato 202526 Giaretta 7 – Fresco di primo contratto da professionista, mostra ancora una volta perché la società abbia fortemente creduto in lui: saracinesca. Rigo 6,5 – Attivo e reattivo sin dal primo minuto, non soffre eccessivamente in fase di non possesso, dà il suo prezioso contributo alla manovra, esce prima della pausa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Virtus Entella Under 17: Santa Maria abbonato alla doppietta, Corigliano super, Osakue un muro- VOTI Approfondimenti su Juventus Virtus Entella Pagelle Juventus Spezia Under 17: tutti pazzi per Corigliano, Osakue roccioso, Paonessa cinico – VOTI Pagelle Juventus Carrarese Under 17: Paonessa decisivo, Corigliano cambia il match, Santa Maria reattivo- VOTI Ecco le pagelle della partita Under 17 tra Juventus e Carrarese, valida per la sedicesima giornata del campionato 202526. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Virtus Entella Argomenti discussi: Virtus Entella-Frosinone 1-1, i giallazzurri la pareggiano nel finale ma perdono la vetta. Le pagelle; Le pagelle di Atalanta-Juventus: Ederson dominante, Bremer fa fatica; Giorno 1 | Primo turno: Zverev - Diallo Streaming | DAZN IT; UCLA @ Oregon in Diretta Streaming | DAZN IT. Juve Stabia-Virtus Entella 1-0, le pagelle: la decide ancora Candellone, male TiritielloRisultato finale: Juve Stabia-Virtus Entella 1-0 JUVE STABIA Confente 7 - Mette in ghiaccio la vittoria della Juve Stabia compiendo due interventi, nel. tuttomercatoweb.com Juve Stabia-Virtus Entella 1-0: Candellone decideDiretta di Juve Stabia-Entella di Sabato 24 gennaio 2026: al Menti decisiva una rete di Candellone dopo tredici minuti di gioco ... calciomagazine.net Atalanta-Juventus, le pagelle: Bremer distratto. Boga, spunti e un bel po’ di coraggio. Siete d’accordo con i nostri voti DAVID 5 - Come ha fatto Se lo chiede Spalletti quando non arriva su un cross – verdetto sullo 0-0 – così invitante da non poter ma facebook Le pagelle di Atalanta-Juventus: Ederson dominante, Bremer fa fatica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.