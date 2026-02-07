Olimpiadi Pausini contestata | la critica di Lucarelli infiamma i social e divide l’opinione pubblica

La performance di Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ha scatenato una vera bagarre sui social. La cantante è stata duramente criticata da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato con parole forti, scatenando un dibattito acceso tra chi difende l’artista e chi invece condivide le critiche. La polemica continua a dividere l’opinione pubblica, mentre sui social si rincorrono commenti e opinioni di ogni tipo.

Pausini sotto accusa all’Olimpiade: la critica feroce di Lucarelli e la tempesta social. La performance di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è finita nel mirino di critiche feroci, culminate nello “stroncamento” a colpi di parole di Selvaggia Lucarelli. L’esibizione della cantante romagnola, che ha interpretato l’inno nazionale italiano allo stadio San Siro, ha scatenato un’ondata di reazioni negative sia da parte degli spettatori presenti che del pubblico televisivo, e ha finito per alimentare un acceso dibattito sui social media. La giornalista e opinionista, nota per la sua schiettezza, non si è risparmiata, condensando il suo giudizio in una sintetica, ma tagliente, Instagram Story.🔗 Leggi su Ameve.eu

