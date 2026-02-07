Nelle scuole arriva ' Risk Mode | On' | gli studenti diventano protagonista della cultura della prevenzione
Nelle scuole di Pisa parte ‘Risk Mode: On’. L’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ ha avviato il primo passo di un progetto che mira a far capire ai ragazzi l’importanza di conoscere i rischi e prevenire incidenti. Gli studenti diventano così protagonisti di una cultura della sicurezza.
Avviata presso l’IIS ‘Da Vinci-Fascetti’ di Pisa la prima fase di ‘Risk Mode: On', il nuovo progetto educativo ideato dall’Istituto italiano per la sicurezza per sviluppare tra i giovani consapevolezza del rischio, prevenzione e sicurezza. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’IIS ‘Da.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondimenti su Da Vinci Fascetti
Diffusione della cultura aeronautica nelle scuole, protagonisti oltre 200 studenti
Ultime notizie su Da Vinci Fascetti
Argomenti discussi: Nelle scuole arriva 'Risk Mode: On': gli studenti diventano protagonista della cultura della prevenzione; Nelle scuole arriva 'Risk Mode: On': gli studenti diventano protagonista della cultura della prevenzione; Nelle scuole di Modena arriva la security; Due incidenti in via Nenni, danneggiato il semaforo: incrocio chiuso al traffico.
Arriva nelle scuole lo striscione che aprirà il corteo ’Passi di Pace’Lo striscione che aprirà il corteo della terza marcia intercomunale della pace, che si svolgerà sabato 18 ottobre, in questi giorni ha fatto tappa nelle scuole di Albinea. Questa iniziativa fa parte ... ilrestodelcarlino.it
Il premio Nazzareno Bisogni arriva nelle scuoleIl Premio giornalistico Nazzareno Bisogni, dedicato alla memoria dell’ex vicepresidente dell’Associazione Stampa Toscana e storico addetto stampa della Cgil, arriva per la prima volta nelle scuole ... rainews.it
Il 6 Marzo 2026, nella quarta lezione del corso CREDIT AI 3.0, interverrà Giovanni Beninati, Co-founder, Vice Direttore Generale e Chief Risk & Compliance Officer - Banca AideXa. Temi: - Dati da Open Banking, PSD3, conti correnti, flussi transazionali - Dati facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.