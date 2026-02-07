Napoli si prepara alla partita con l’obiettivo di conquistare la vittoria numero 400 in carriera. Conte, che finora ha ottenuto 399 successi, punta a raggiungere questo traguardo nella sua carriera. La partita rappresenta un momento importante per l’allenatore, che ha già scritto molte pagine nel calcio italiano, e questa potrebbe essere quella decisiva per completare un’altra tappa significativa.

La prima di 399 vittorie in panchina alla trentaquattresima giornata di un campionato turbolento. Quello di serie B 2006-2007, quando Antonio Conte - reduce dall’esperienza da vice di Gigi De Canio a Siena - venne esonerato, sostituito da Maurizio Sarri e poi richiamato al suo posto. Stagione cominciata male, con la penalizzazione per il calcioscommesse, e finita peggio, con la retrocessione in serie C. A nulla servirono per risollevare i toscani le 8 vittorie del Conte-bis nel finale di campionato, la prima appunto conquistata nella trentaquattresima giornata il 14 aprile 2007: 2-1 contro il Vicenza, reti di Floro Flores, l’attaccante del Rione Traiano, e Martinetti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400

Approfondimenti su Napoli Vittorie

Ultime notizie su Napoli Vittorie

Argomenti discussi: Napoli, Conte a caccia della vittoria numero 400; Napoli e Bologna, dopo Riad il crollo: serve una svolta, Conte e Italiano a caccia del riscatto; Il Napoli va a caccia del riscatto: un solo cambio con la Fiorentina; Napoli-Chelsea: orario, dove vederla (tv e streaming), le formazioni ufficiali e la classifica della Champions League.

